الإمارات تعزز شراكتها الاستراتيجية مع ألمانيا في العلوم والتقنيات الناشئة

اختتم وفد دولة الإمارات، برئاسة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، زيارة ناجحة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، جرى خلالها تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة، بالإضافة إلى دفع التعاون الاستراتيجي في مجالات العلوم والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة إلى آفاق جديدة، وبدأت الجولة في برلين من خلال المشاركة في معرض جيتكس أوروبا، تلتها اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلين عن الحكومة الألمانية.

والتقى عمران شرف، الدكتور كارستن ويلدبرجر، وزير الشؤون الرقمية وتحديث الدولة الاتحادي، والدكتورة سيلكه لاونرت، سكرتير الدولة البرلماني لوزير البحث والتكنولوجيا والفضاء، وجيتا كونيمان، سكرتيرة الدولة والمفوضة الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والطاقة في برلين.

وشارك الوفد في مائدة مستديرة، نظمتها منظمة «نو موف»، التي تعد من المنظمات الألمانية الرائدة المعنية بتعزيز التنمية الاقتصادية بين ألمانيا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.