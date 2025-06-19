قرينة حاكم عجمان: جهود متواصلة للقيادة في ترسيخ مكانة التعليم وتمكين المرأة في التنمية

شهدت قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة جمعية أم المؤمنين، رئيسة مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، حفل تخريج الفوج الثاني من «دفعة عام 2025» من طالبات جامعة عجمان، الذي ضم أكثر من 400 خريجة من حملة شهادات البكالوريوس والدراسات العليا.

وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أكدت الشيخة فاطمة بنت زايد آل نهيان أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة للقيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة التعليم، وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة، مقدمة شكرها لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، للجهود الكبيرة التي ظل يبذلها لترسيخ مكانة الجامعة إقليمياً ودولياً وتحفيز العقول المبدعة واستثمارها في مواصلة دروب العلم والمعارف المتقدمة.