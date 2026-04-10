جامعة خليفة و«هوبكنز» الأمريكية تطلقان برنامج ماجستير مزدوجاً

أعلنت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وكلية كيري لإدارة الأعمال في جامعة جونز هوبكنز، أمس، عن توقيع اتفاقية تهدف إلى توفير برنامج ماجستير مزدوج يبدأ في الفصل الأكاديمي الأول 2026.

يتيح البرنامج للطلبة الحصول على شهادتين معتمدتين عالمياً في تخصصَي إدارة الرعاية الصحية، وإدارة النظم الصحية، ما يمثل خطوة كبيرة لدفع عجلة التقدم في التعليم الصحي والتعاون الأكاديمي الدولي.

وسيتمكن الطلبة المؤهلون، وفقاً للاتفاقية، من متابعة دراسة ماجستير العلوم في تخصص إدارة الرعاية الصحية من كلية كيري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير العلوم في تخصص إدارة النظم الصحية من قسم هندسة علوم الإدارة في جامعة خليفة.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: «يسرنا دخول هذه الشراكة مع جامعة جونز هوبكنز لتوسيع نطاق تعاوننا الأكاديمي مع المؤسسات الرائدة عالمياً بهدف إعداد كفاءات بمعايير عالمية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام».