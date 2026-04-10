مدرسة محمد بن خالد آل نهيان بالعين تطلق «أبطال التعلم عن بُعد»

أطلقت مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال بالعين مبادرة مجتمعية نوعية تحت عنوان «أبطال التعلم عن بُعد»، وذلك برعاية ودعم الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد أن الإنسان محور التنمية وغايتها ولتثبت المدرسة التزامها بدورها التربوي الشامل الذي يمتد ليشمل بناء الإنسان وتعزيز جودة حياته.

ترتكز المبادرة على تعزيز جسور التواصل الإنساني المباشر بين المدرسة وطلبتها، حيث يقوم فريق ميداني من المدرسة بقيادة مديرة المدرسة، وبمشاركة عدد من الإداريين والمعلمين بتنظيم زيارات منزلية للطلبة في أجواء احتفالية دافئة.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، إن التعليم قبل أن يكون نقلاً للمعرفة هو بناء للإنسان في أبعاده النفسية والاجتماعية ومبادرة «أبطال التعلم عن بُعد» تجسد التزامنا بأن يظل الطالب محور الاهتمام وأن يشعر دائماً بأن المدرسة حاضرة في حياته، حتى في أصعب الظروف.