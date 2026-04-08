جامعة محمد بن زايد للعلوم تستعرض الخطة الاستراتيجية 2026 - 2030

عقد مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بتشكيله الجديد، اجتماعه الأول في مقر الجامعة بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، واستهل المجلس اجتماعه برفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة، تقديراً لدعمها المتواصل واهتمامها الراسخ بتطوير منظومة التعليم.

وتمكين المؤسسات الأكاديمية من أداء دورها في بناء الإنسان وصناعة مستقبل مستدام.وأكد معاليه، في كلمته الترحيبية بأعضاء المجلس، أن الجامعة تنطلق من رصيد متراكم من الإنجازات نحو آفاق أكثر تأثيراً، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً في العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية.

كما أشاد بالدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، داعياً إلى مواصلة العمل لترسيخ ريادتها الأكاديمية، وتعزيز أثرها العلمي والمجتمعي، في ضوء القيم الإنسانية التي تقوم عليها رسالتها، لا سيما وأن الجامعة تعد مرجعاً فكرياً لتعزيز قيم التسامح والتعايش ومكافحة الأفكار المتطرفة وتحصين الأمن الفكري.