«مسيرة منذ 1976» يوثق خمسة عقود من ريادة جامعة الإمارات

افتتح معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، مساء أول من أمس، معرض «مسيرة منذ 1976» والذي تنظمه الجامعة في «بيت محمد بن خليفة» بمدينة العين.

يأتي المعرض تزامناً مع احتفاء الجامعة بمرور خمسة عقود على تأسيسها، كأول مؤسسة تعليم عالٍ وطنية في الدولة، ليوثق رحلة بناء الإنسان ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

ويقدم المعرض محتوى توثيقياً وبصرياً يستعرض المراحل المفصلية في تاريخ الجامعة، مسلطاً الضوء على منجزاتها الأكاديمية والبحثية، وتطور برامجها التعليمية وشراكاتها الاستراتيجية، ويعكس عمق الارتباط بين تطور الجامعة والنهضة الحضارية التي شهدتها دولة الإمارات منذ عهد التأسيس.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، أن معرض «مسيرة منذ عام 1976» يجسد رحلة وطنية راسخة، أسهمت خلالها جامعة الإمارات العربية المتحدة بدور محوري في بناء الإنسان الإماراتي وتعزيز منظومة التنمية الشاملة، عبر تعليم نوعي وبحث علمي يواكب أفضل المعايير العالمية.

وأشار إلى أن هذا الحدث يعكس الامتداد الحقيقي للرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى التعليم أولوية قصوى. وأضاف معاليه أن الجامعة، وهي تحتفي بخمسين عاماً من العطاء، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً وطنياً رائداً لإنتاج المعرفة والابتكار، من خلال إعداد كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة التحولات المستقبلية والإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

من جهته، أكد الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات، أن المعرض يأتي ضمن أجندة فعاليات «عام الـ50 للجامعة»، موضحاً أن المعرض يحكي مسيرة الجامعة من التأسيس إلى الآن، ويبرز إنجازاتها البحثية والأكاديمية، مع تسليط الضوء على أهم الزيارات التاريخية التي شكلت جزءاً من هوية الجامعة. وكشف الدكتور الرئيسي عن خطة لنقل هذا الإرث التاريخي إلى مختلف مناطق الدولة.

مشيراً إلى أن المعرض سينتقل بعد أسبوعين إلى «مكتبة محمد بن راشد» في دبي، تليها محطة في «المكتبة والأرشيف الوطني» بأبوظبي، وصولاً إلى عدد من المناطق الأخرى.