جامعة الشارقة تعقد ندوة حول مكافحة الكوارث وتغير المناخ



نظمت جامعة الشارقة بالشراكة مع الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ندوة دولية حول مكافحة الكوارث وتغير المناخ في المناطق الصحراوية الجافة باستخدام الذكاء الجيومكاني، وذلك بالتعاون مع جامعة ولاية دلتا الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنصة الأمم المتحدة للمعلومات الفضائية لإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ، والجمعية الجغرافية الأردنية.

جاءت الندوة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، بهدف مناقشة أبرز الموارد والتقنيات والخدمات الجغرافية المكانية التي تسهم في إدارة الكوارث، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين في مقر أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.



استهل اللقاء الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، ومدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، مؤكداً أهمية هذه الندوة التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة تغير المناخ على المستوى المحلي والدولي والإقليمي والتقليل من آثاره على البيئة من خلال العمل على تطوير تقنيات متقدمة ومبتكرة للتنبؤ بالتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة.



وأضاف أن تنظيم هذه الندوة يأتي تأكيداً على دور جامعة الشارقة الريادي في المجالات البحثية المتخصصة، حيث أطلقت مؤخراً مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغييرات المناخية، لإيجاد حلول علمية مستدامة وآليات فعالة تساعد في التقليل من آثار التغييرات المناخية على أحوال الطقس والبيئة والموارد الطبيعية، من خلال إجراء البحوث والدراسات العلمية المبتكرة في المجالات الجغرافية والجيولوجية لخدمة المجتمع.