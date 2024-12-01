100 طالب في «ماراثون ريادة الأعمال»

شارك أكثر من 100 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية من 13 مدرسة بدبي في مسابقة «ماراثون ريادة الأعمال» بهدف تعزيز روح الابتكار والتنافسية الريادية بين الطلبة في أعمار مبكرة.

وخلال الماراثون، قدم الطلبة المشاركون 35 مشروعاً ريادياً مبتكراً تناولت قضايا أساسية مثل الاستدامة، الصحة، السلامة الغذائية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي.

وأكدت سعاد أبو حرب، مديرة مدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء، أهمية تعزيز قيم ريادة الأعمال بين طلبة المرحلة الثانوية، مشيرة إلى أن ريادة الأعمال تعد أداة فعالة في تطوير مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات لدى الشباب.

وقالت إن ريادة الأعمال تمكن الطلبة من استكشاف قدراتهم وتطوير ثقتهم بأنفسهم، مما يسهم في إعداد جيل قادر على التكيف مع المتغيرات السريعة في سوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأسفرت المسابقة عن فوز ثلاثة مشاريع متميزة، حيث حصد مشروع «بيتش بلاي برو» المركز الأول، ويعد هذا المشروع تطبيقاً إلكترونياً رياضياً يهدف إلى تعزيز تجربة عشاق الرياضة من مختلف المستويات، ويوفر خدمات متعددة تشمل حجز الملاعب، الوصول إلى مدربين محترفين، استكشاف البطولات الرياضية، وبناء مجتمع رياضي تفاعلي.

أما المركز الثاني، فقد كان من نصيب تطبيق «التسوق الأخضر»، الذي يعنى بتعزيز مفهوم الاستدامة في التسوق، ويقدم التطبيق منصة تجمع المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة، ويهدف إلى تغيير سلوك المستهلكين نحو خيارات أكثر استدامة، يتميز التطبيق بوجود شريط بحث يساعد المستخدمين على العثور على بدائل مستدامة.

وجاء في المركز الثالث تطبيق «ويست وايز» ويهدف التطبيق إلى الحد من هدر الطعام من خلال مراقبة محتويات الثلاجة عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويشتمل المشروع على نظام متصل بكاميرات وحساسات ذكية قادرة على تحليل صلاحية المواد الغذائية وإرسال إشعارات للمستخدمين لتذكيرهم بالمواد القابلة للتلف، كما يقدم التطبيق اقتراحات وصفات للطهي باستخدام المكونات المتوفرة، مما يعزز من كفاءة استهلاك الطعام.