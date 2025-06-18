نهيان بن مبارك يشهد تخريج الدفعة 45 من طلبة مدارس «المواكب»



شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج الدفعة الـ45 من طلاب وطالبات مدارس المواكب، الذي أُقيم في فرع المدرسة بمنطقة الخوانيج في دبي.

وقدّم معاليه خلال الحفل تهانيه الصادقة للخريجين والخريجات وأسرهم، معرباً عن اعتزازه بهذه المناسبة التي تجسد ثمرة الاجتهاد والالتزام، ومؤكداً على أهمية التعليم في بناء الإنسان والمجتمعات، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.

وشهد الحفل تخريج 574 طالباً وطالبة من الصف الـ 12، أنهوا متطلبات المرحلة الثانوية، ليرتفع عدد خريجي مدارس المواكب منذ تأسيسها عام 1979 إلى أكثر من 15 ألف طالب وطالبة ينتمون إلى أكثر من 90 جنسية، ما يعكس مكانة المدرسة كمؤسسة تعليمية عريقة تحتضن التنوع الثقافي والتميّز الأكاديمي.