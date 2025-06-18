حاكم الشارقة يعتمد الموازنة المبدئية لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي

ووجّه سموه اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس بتولي شؤون المنح الدراسية في مؤسسات التعليم العالي في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى اعتماد تنظيم وحوكمة المنح الدراسية والعمل على التنسيق بين الجامعات والأكاديميات في الإمارة وبين الجهات المانحة الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وفي هذا السياق اعتمدت اللجنة تطبيق معايير جديدة في منح الدراسات العليا مشابهة لتلك المعتمدة في من منح درجة البكالوريوس بحيث يستفيد الطالب المواطن الذي يحمل قيد إمارة الشارقة المقبول في الدراسة من منحة كاملة في حال قلّ دخله الشهري عن 50 ألف درهم، أما إذا زاد دخله عن ذلك، فيستفيد من منح نسبتها 50% من الرسوم الدراسية.
مرسوم
وبحسب المرسوم تُنقل الدكتورة عائشة محمد عبيد بو خاطر الشامسي، مدير إدارة القبول والتسجيل في جامعة الشارقة، إلى مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وتُرقى إلى درجة مدير عام دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتُعيّن أميناً عاماً للمجلس.