حاكم الشارقة يعتمد الموازنة المبدئية لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، أمس، الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية الدائمة، وذلك في المدينة الجامعية.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء اللجنة، متناولاً الدور الذي سيعمل المجلس على تأديته خلال السنوات المقبلة، وفق توجيهات سموه الخاصة بتصحيح المفهوم الإداري وحوكمة الجامعات والتخطيط الاستراتيجي.

واعتمد سموه خلال الاجتماع، الموازنة المبدئية لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي عن الفترة الزمنية المتبقية من هذا العام والبالغة 18 مليون درهم، إلى جانب اعتماد شعار المجلس ومقره الجديد في المدينة الجامعية.

ووجّه سموه اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس بتولي شؤون المنح الدراسية في مؤسسات التعليم العالي في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى اعتماد تنظيم وحوكمة المنح الدراسية والعمل على التنسيق بين الجامعات والأكاديميات في الإمارة وبين الجهات المانحة الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وفي هذا السياق اعتمدت اللجنة تطبيق معايير جديدة في منح الدراسات العليا مشابهة لتلك المعتمدة في من منح درجة البكالوريوس بحيث يستفيد الطالب المواطن الذي يحمل قيد إمارة الشارقة المقبول في الدراسة من منحة كاملة في حال قلّ دخله الشهري عن 50 ألف درهم، أما إذا زاد دخله عن ذلك، فيستفيد من منح نسبتها 50% من الرسوم الدراسية.

مرسوم

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وترقية وتعيين أمين عام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي.

وبحسب المرسوم تُنقل الدكتورة عائشة محمد عبيد بو خاطر الشامسي، مدير إدارة القبول والتسجيل في جامعة الشارقة، إلى مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وتُرقى إلى درجة مدير عام دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتُعيّن أميناً عاماً للمجلس.