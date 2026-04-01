جامعة «نيويورك أبوظبي» تنجز دراسة حول قدرات الذكاء الاصطناعي

أنجز فريق بحثي من جامعة نيويورك أبوظبي دراسة بحثية أثبتت قدرة الذكاء الاصطناعي على إعادة اكتشاف المبادئ الأساسية لفيزياء الجسيمات بشكل مستقل، وهو إنجاز يمكن أن يسرّع من الاكتشافات المستقبلية لقوانين الفيزياء الأساسية للكون.

وفي دراسة نشرت في مجلة فيزياء الطاقة العالية - JHEP أظهر علماء جامعة نيويورك أبوظبي قدرة بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي البسيطة نسبياً على التوصل إلى ذات الروابط، التي لم يتمكن علماء الفيزياء من التوصل إليها إلا بعد عقود من الدراسات، خلال تطويرهم لنظرية «النموذج المعياري»، وهو الإطار الذي يصف الجسيمات والقوى الأساسية لقوانين الفيزياء.

واستخدم فريق البحث، المكون من آية عبد الحق، وبيليغرينو بيانتادوسي، وفرناندو كويفيدو، بيانات تجريبية من مجال علم الجزيئات تعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وبدون معرفة مسبقة بالأدوات الرياضية المستخدمة حينئذ، حدد نظام الذكاء الاصطناعي المبادئ التنظيمية وراء عشرات الجزيئات.

وقال بيليغرينو بيانتادوسي، الباحث المشارك في جامعة نيويورك أبوظبي وأحد مؤلفي الورقة البحثية، إن هذه الدراسة تظهر أن الذكاء الاصطناعي يمكنه استقراء قوانين فيزيائية أساسية بالاعتماد على البيانات مباشرة، ما يبشر باحتمال اكتشاف جسيمات، وأنماط جديدة لم يلحظها البشر إلى الآن.