لجنة بـ «استشاري الشارقة» تبحث آليات عمل مجالس الضواحي وأولياء أمور الطلبة

عقدت لجنة شؤون الأسرة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعها، بمقر المجلس، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، وذلك في إطار إعداد محاورها البرلمانية لمناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي استعداداً للجلسة المقبلة.

ترأس الاجتماع راشد غانم الشامسي مقرر اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة، وعدد من أعضاء المجلس من مقدمي الطلب لمناقشة الدائرة والأمانة العامة للمجلس.

وأكدت اللجنة في مستهل اجتماعها أهمية تكامل الجهود المؤسسية في دعم استقرار الأسرة، وتعزيز التلاحم المجتمعي، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان والأسرة في صميم أولويات التنمية المستدامة في الإمارة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، مختلف الأدوار المجتمعية والبرامج والمبادرات، بما يسهم في تكوين رؤية شاملة، تدعم إعداد محاور مناقشة الدائرة، حيث جرى التطرق إلى جهود تعزيز التماسك المجتمعي عبر المبادرات والبرامج الموجهة للأسر، ودور المجالس المجتمعية في ترسيخ التواصل المباشر مع الأهالي، ونقل احتياجاتهم ومقترحاتهم.

كما ناقشت اللجنة آليات أعمال مجالس الضواحي، ومجالس أولياء أمور الطلبة، بشكل يدعم مسيرة العمل المجتمعي، بما يعزز من استدامة البرامج، ويحقق أثراً إيجابياً واسع النطاق.