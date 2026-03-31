اعتماد دولي لبرنامج ماجستير بجامعة الإمارات

حصل برنامج الماجستير في القانون الخاص بكلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، على اعتماد دولي حتى 31 مارس 2032، من الوكالة الألمانية لضمان الجودة (AQAS)، في خطوة تعكس تطور برامج الدراسات العليا في الكلية، وفق معايير أكاديمية عالمية.

ويأتي هذا الاعتماد امتداداً لمسار الكلية في تعزيز جودة برامجها الأكاديمية، بعد حصول برنامج البكالوريوس في القانون على اعتماد لمدة خمس سنوات من المجلس الأعلى الفرنسي لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCERES) في عام 2024، بما يعزز تكامل منظومة الاعتماد الدولي في برامجها.

ويؤكد هذا الإنجاز تنامي الثقة في جودة التعليم الذي تقدمه الكلية، وحرصها على تطوير بيئة تعليمية متقدمة، تواكب المستجدات القانونية، وتدعم البحث العلمي والابتكار، وتسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة، قادرة على المنافسة في أسواق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.

وفي هذا السياق، صرّحت الأستاذة الدكتورة فتيحة قوراري عميد كلية القانون، أن هذا الاعتماد الدولي يُمثل محطة نوعية في مسيرة الكلية، ويعكس مستوى النضج الأكاديمي الذي بلغته برامج الدراسات العليا، مشيرةً إلى أن الكلية تعمل وفق رؤية ترتكز على تقديم تعليم قانوني معاصر، يرتبط بالتطورات المتسارعة في الأنظمة والتشريعات، ويلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل.