تجديد شهادة «لييد بلاتينيوم» لمبنى جامعة دبي

جددت جامعة دبي بنجاح وللمرة الثالثة على التوالي شهادة البلاتينيوم الخاصة بها ضمن نظام تصنيف LEED v4.1 للتشغيل والصيانة: المباني القائمة، الصادرة عن المجلس الأمريكي للمباني الخضراء.

ويأتي هذا الإنجاز بفضل العمل الجماعي الدؤوب، والإعداد الدقيق، وجهود التحسين المستمر، وحقق المبنى 89 نقطة، وهي أعلى نتيجة يحققها على الإطلاق في مسيرة حصول المبنى على هذه الشهادة.

ويعكس هذا الإنجاز المتميز التزام الجامعة الراسخ بالاستدامة والبيئة الخضراء، والتميز التشغيلي، والريادة البيئية، ولم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا الدعم المتواصل من قيادة جامعة دبي ممثلة في رئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة ونائبه والجهود التعاونية لجميع الكليات والإدارات والأقسام المعنية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، أن الجامعة تعمل دائماً على تحقيق الجودة الشاملة كرؤية استراتيجية وتعمل على تحقيق ذلك في جودة التعليم وتميزه .

وفي المحافظة على البيئة والاستدامة في كل برامجها وأنشطتها، وأن حصول الجامعة على تجديد هذه الشهادة للمرة الثالثة من أعلى المؤسسات والمجالس في مجال البيئة، يأتي في هذا الإطار ويمثل ترسيخاً لمكانة جامعة دبي كحرم جامعي رائد في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة.

وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة دبي قامت بإنشاء مباني الجامعة في عام 2015 وحصل المبنى وقت إنشائه على شهادة «ليد جولد» من مجلس المباني الخضراء الأمريكي.

إضافة إلى هذه الشهادة فإن حرم الجامعة حالياً هو الحرم الجامعي الوحيد الذي حصل على شهادة الحرم الأخضر والمحصلة الصفرية للطاقة باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة في منطقة الشرق الأوسط والأول خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه بأنه نتيجة لجهود غرفة دبي ومشروعات الجامعة في مجال الطاقة الشمسية أصبح مبنى جامعة دبي الوحيد الذي يستهلك «صفر طاقة» من خلال تقليل استهلاك المزيد من المرافق والمزيد من الدخول في نظام طاقة شمسية ذي سعة أكبر في إطار برنامج «شمس دبي».