حميد النعيمي: الاستثمار في الإنسان هو الثروة الحقيقية

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج الفوج الثاني من «دفعة عام 2025» من طلبة جامعة عجمان، والذين تجاوز عددهم 300 خريج، وذلك صباح أمس، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بالحرم الجامعي، وسط أجواء غمرتها الفرحة والفخر.

وبدأت مراسم الحفل بوصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقوه إلى قاعة الاحتفال، حيث عُزف السلام الوطني لدولة الإمارات، ثم تلاوة آياتٍ كريمة من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو يلخّص رسالة الجامعة، وأبرز إنجازاتها.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على المستوى الرفيع الذي حققه التعليم العالي في دولة الإمارات، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأن خريجي اليوم هم ركيزة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأشار سموه إلى أن جامعة عجمان باتت منارة أكاديمية وفكرية، تسهم في دعم المسيرة التنموية، بفضل خريجيها المتميزين، مثمناً جهود مجلس الأمناء والإدارة والهيئة التدريسية في ترسيخ مكانة الجامعة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقدم سموه التهاني والتبريكات للطلاب الخريجين وأسرهم، مؤكداً أن تخرجهم اليوم، هو بدايةُ الطريق نحو حياة مهنية حافلة بالتجارب والعطاءِ الحقيقي.

تنمية

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن جامعة عجمان، وهي تحتفل بتخريج الفوج الثاني من «دفعة عام 2025»، فإنها تسهم في التنمية البشرية، ودفع مسيرة البحث العلمي، وتلبية احتياجات المجتمع من الكوادر العلمية المؤهلة في مختلف التخصصات.

وكرّم صاحب السمو حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات، فيما واصل سمو ولي عهد عجمان، برفقة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، توزيع الشهادات على جميع الخريجين.

كما قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي درع الجامعة لصاحب السمو حاكم عجمان.