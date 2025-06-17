نهيان بن مبارك يشهد تخريج الدفعة الـ 31 من طلبة مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج الدفعة الحادية والثلاثين من طلبة مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة (AIS)، الذي أقيم على مسرح المدرسة في فرعها بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بحضور الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

وتم خلال الحفل تكريم 159 طالباً وطالبة من مختلف المسارات التعليمية، مع تقديم تحية خاصة لـ70 من الخريجين الذين بدؤوا رحلتهم التعليمية في المدرسة منذ مرحلة رياض الأطفال، ما يعكس التزام المدرسة برعاية طلبتها على امتداد سنوات نموهم الأكاديمي والإنساني.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمة بهذه المناسبة أمس: «يسرني ويسعدني أننا نحتفل معاً اليوم، بتخريج (159) طالباً وطالبة، في الدفعة الحادية والثلاثين، من مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة: خريجون وخريجات، واعدون وواعدات، يحملون اسم هذه المدرسة المرموقة، التي تُعد الطالب، للدراسة والعمل والحياة، في هذا العصر، الذي عماده المعرفة، وأساسه حكمة الإنسان وإمكاناته وإنجازاته».

وأضاف: «أتقدم إليكم أيها الخريجون والخريجات، بالتحية والتهنئة، مقدراً لكم ما بذلتموه من جهد، وما حققتموه من إنجازٍ جيد وملحوظ».

وتابع: إنكم، أبنائي وبناتي، الخريجين والخريجات، قد كان لكم حُسن الطالع، حيث تدرسون في هذا البلد الطيب، الذي يحرص على توفير كل سُبل النجاح والتقدم، للمواطنين والمقيمين فيه، على حدٍ سواء - لقد كان لكم أن تدرسوا في بيئة تعليمية ثرية، تتسم بالتنوع والتعددية، وفي مدرسة تحتفي بقيم التسامح والتعايش والحوار، وتعتز بمبادئ التكافل والولاء والانتماء والعمل المشترك - مدرسة كنتم فيها دائماً، محور التركيز، في كل ما تقومون به من عمل، أو جهد، أو نشاط، وهي تعمل بعزمٍ وتصميم، من أجل تزويدكم بنظرة واثقة نحو المستقبل.