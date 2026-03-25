جامعة الإمارات تبحث ترسيخ مكانتها مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة

عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي 2025 - 2026 برئاسة معالي زكي أنور نسيبة.

حيث ناقش حزمة من المحاور الاستراتيجية التي تعزز مكانة الجامعة مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتدعم توجهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والبحث العلمي.

واستعرض المجلس برنامج اليوبيل الذهبي للجامعة، الذي يمتد على مدى عام كامل تحت شعار «إرث عريق ومستقبل واعد»، ويتضمن سلسلة من المبادرات الأكاديمية والثقافية والبحثية التي تركز على مجالات ذات أولوية وطنية، تشمل الذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن الغذائي.

وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، وصولاً إلى الاحتفال الرسمي في نوفمبر المقبل.

وفي محور الابتكار اطلع المجلس على الأداء المتقدم للجامعة، حيث حققت المرتبة 67 عالمياً والأولى على مستوى الدولة في عدد براءات الاختراع الأمريكية لعام 2025 وفق تصنيف الأكاديمية الوطنية للمخترعين، لتكون المؤسسة الوحيدة في الدولة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في هذا التصنيف.

كما سجلت الجامعة أكثر من 365 براءة اختراع في مجالات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة والعلوم الصحية والمواد المتقدمة، ما يعكس قوة منظومتها البحثية ودورها في تطوير حلول علمية تدعم أولويات التنمية الوطنية.

اعتماد

وعلى صعيد الحوكمة والتشغيل، اعتمد المجلس البيانات المالية المدققة لعام 2025 وفق المعايير المحاسبية الاتحادية، بما يعزز الشفافية وكفاءة إدارة الموارد.

كما أقر سياسة القبول الجامعي، بما يضمن وضوح متطلبات الالتحاق وآليات المنح الدراسية، واعتمد التقويم الأكاديمي للعام 2026 - 2027 بما يتماشى مع الإطار الوطني للتعليم العالي.

وأكد المجلس أن هذه الإنجازات تعكس التقدم المتسارع الذي تحققه جامعة الإمارات في ترسيخ مكانتها صرحاً علمياً وطنياً يسهم في إعداد الكفاءات وتأهيل أجيال المستقبل، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز تنافسية الدولة في القطاعات الحيوية.