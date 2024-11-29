الجامعة الدولية السويسرية تستحوذ على أكاديميات مرموقة بقيمة 21.7 مليون دولار في سويسرا، دبي، وقرغيزستان

أعلنت الجامعة الدولية السويسرية عن استحواذها على أربع أكاديميات مرموقة بقيمة 21.7 مليون دولار، في إطار جهودها لتعزيز التعليم العالي عالميًا. يأتي هذا الاستحواذ كخطوة هامة نحو دمج الأساليب التعليمية التقليدية مع التكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات الطلاب المتزايدة.

تضمنت الأكاديميات المستحوذ عليها "الأكاديمية الدولية" في زيورخ، التي تأسست عام 2013 وتُعد أول مؤسسة افتراضية في سويسرا. الأكاديمية حاصلة على اعتماد EFMD للتعليم عبر الإنترنت منذ عام 2016، إلى جانب اعتماد ASIC من هيئة الاعتماد البريطانية، واعتماد ECLBS المعترف به عالميًا من قبل CHEA في الولايات المتحدة وINQAAHE في أوروبا. يعكس هذا التوجه التزام الجامعة بتقديم تعليم يجمع بين التميز الأكاديمي والتكنولوجيا الحديثة.

شمل الاستحواذ أيضًا "كلية إدارة الأعمال الدولية" (ISBM Ltd) التي تأسست عام 2016. الكلية حاصلة على ترخيص من مجلس التعليم في لوسيرن وتتمتع بصلاحية منح شهادات الدبلوم. وقد حصلت الكلية على تصنيف 5 نجوم من مؤسسة QS، مما يضعها ضمن أفضل 2% من مؤسسات التعليم العالي عالميًا، مما يدعم مساعي الجامعة لتقديم برامج تعليمية وتدريبية متميزة في مجال الإدارة.

وفي دبي، أضافتالجامعة إلى شبكتها "معهد التدريب الإداري ISB"، الذي تأسس عام 2022. هذا المعهد مرخص ومصرح من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، ويمنح دبلومات مصدقة من حكومة دبي تصل إلى المستوى الثامن (ما يعادل درجة الدكتوراه). يُعد المعهد أيضًا مركزًا معتمدًا للتعليم المهني، مما يساهم في تعزيز التواجد الأكاديمي للجامعة في المنطقة وتوسيع نطاق برامجها.

في قرغيزستان، استحوذت الجامعة على معهد قرغيز-أوزبك الدولي للتربية، الذي يتمتع بترخيص من وزارة التعليم والعلوم. يركز المعهد على توفير تعليم يجمع بين الأساليب التقليدية والتقنيات المبتكرة، مما يدعم رؤية الجامعة في توفير تجربة تعليمية متكاملة وشاملة.

يُعد هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية تعزز شبكة الجامعة الدولية السويسرية عالميًا، وتمنح الطلاب فرصًا تعليمية متعددة ومتنوعة. كما يُساهم في إعداد جيل جديد من قادة المستقبل الذين يمتلكون المهارات اللازمة لتحقيق النجاح في عالم متغير.

تواصل الجامعة الدولية السويسرية إثبات التزامها بالابتكار الأكاديمي والتقاليد التعليمية، مع تقديم تعليم يُلهم الطلاب لتحقيق طموحاتهم.

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