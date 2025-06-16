تطوير برامج علمية وبحثية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية

روما ــ البيان

وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، اتفاقية تعاون مع جامعة بيمونتي أورينتالي الإيطالية، لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في المجالات الأكاديمية، وذلك ضمن رؤية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية للانفتاح على مؤسسات التعليم العالي إقليمياً ودولياً، وتعزيز التبادل العلمي والأكاديمي وتوثيق الصلات المعرفية معها، وإقامة شراكات علمية تخدم مسيرة البحث العلمي في هذا الصدد.

وقع الاتفاقية من جانب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الدكتور محمد راشد الهاملي رئيس مجلس الأمناء، ومن الجانب الإيطالي البروفيسور مينيكو ريزي رئيس جامعة بيمونتي أورينتالي.

وجاء توقيع الاتفاقية بهدف دعم آفاق التعاون بين الجانبين، من خلال تطوير برامج أكاديمية وعلمية وبحثية مشتركة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، ونصت بنودها على أن يعمل الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التي تتعلق بالجوانب الرقمية والإلكترونية، وإنجاز البحوث والدراسات والمقالات المشتركة ونشرها عبر المجلات والإصدارات التابعة لكل منهما، وتنظيم الندوات والفعاليات العلمية والثقافية وعقد المؤتمرات والحوارات حول الموضوعات المشتركة، إلى جانب الإصدارات والكتب والدوريات والبحوث باللغة العربية أو أية لغة أخرى متوفرة، وتبادل الزيارات المعرفية وإقامة الأنشطة المختلفة ومشاريع خدمة المجتمع، وإطلاق المبادرات التوعوية المتعلقة بها، إضافة إلى تمكين العاملين لديهما من المشاركة في التدريبات العملية لكل طرف، وأخيراً توفير فرص التدريب المهني والعمل الصيفي لطلبة الطرف الأول بحسب المجالات المتاحة للطرف الثاني.

وتعقيباً على هذا التعاون العلمي والثقافي، أكد الدكتور محمد راشد الهاملي أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن استراتيجية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وخططها للانفتاح على مؤسسات التعليم العالي إقليمياً ودولياً، وتعزيز التبادل العلمي والأكاديمي وتوثيق الصلات المعرفية معها، وإقامة شراكات علمية تخدم مسيرتها في هذا الصدد.