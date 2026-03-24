«حمدان بن محمد الذكية» تستكشف نماذج عالمية متقدمة في الذكاء الاصطناعي

بحث وفد من جامعة حمدان بن محمد الذكية خلال زيارة إلى جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، فرص التعاون الأكاديمي والمؤسسي، كما اطلع على أبرز التجارب العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي والابتكار التعليمي.

وترأس الوفد الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، وضم عدداً من القيادات الأكاديمية والإدارية، حيث شملت الزيارة سلسلة من الاجتماعات المؤسسية واللقاءات الاستراتيجية في مدينة فينيكس بولاية أريزونا.

وتركزت الزيارة على بحث فرص التعاون في تطوير مبادرات أكاديمية ومهنية جديدة في جامعة حمدان بن محمد الذكية، من أبرزها كلية الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والأكاديمية العالمية للسلع، بما يدعم تصميم برامج تعليمية متقدمة تقدم عبر نموذج التعليم الذكي الذي تتبناه الجامعة.

وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز دور الجامعة مركزاً إقليمياً رائداً في التعليم الرقمي والابتكار، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وخلال الزيارة عقد وفد الجامعة اجتماعاً رفيع المستوى مع البروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة ولاية أريزونا، والدكتور كريس هوارد النائب التنفيذي للرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات،.

حيث تناولت المناقشات آفاق التعاون الأكاديمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي والتعلم مدى الحياة، إضافة إلى تبادل الرؤى حول مستقبل التعليم العالي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

كما التقى الوفد بعدد من الوحدات المؤسسية الرائدة في الجامعة، من بينها EdPlus المتخصصة في تطوير نماذج التعليم الرقمي واسع النطاق، وKnowledge Enterprise المعنية بالبحث التطبيقي والابتكار، إضافة إلى Enterprise Technology التي تقود البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية للجامعة.

وقد أتاحت هذه اللقاءات الاطلاع على تجربة جامعة ولاية أريزونا في توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق التعليم مع الحفاظ على الجودة الأكاديمية والاستدامة المؤسسية.

وتناولت الاجتماعات كذلك نماذج التعليم المرتبط بسوق العمل، وآليات تطوير البرامج القائمة على الشهادات التراكمية، ومسارات التعلم المهنية المرنة، وهي نماذج تتماشى مع رؤية جامعة حمدان بن محمد الذكية في تقديم تجربة تعليمية مرنة تدعم التعلم مدى الحياة وتعزز جاهزية المتعلمين لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.

وفي إطار التعرف على منظومة الابتكار المتكاملة في جامعة ولاية أريزونا، زار الوفد كلية ثندربيرد للإدارة العالمية، التي تُعد من أبرز المؤسسات العالمية في التعليم التنفيذي والقيادة الدولية.

إضافة إلى منظومة الابتكار SkySong التي تحتضن الشركات الناشئة ومراكز البحث والتطوير. واطلع الوفد على نماذج التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي في دعم الابتكار وريادة الأعمال.

كما قدم وفد جامعة حمدان بن محمد الذكية عرضاً حول نموذج الجامعة في التعليم القائم على الشهادات التراكمية، والذي يتيح للمتعلمين بناء مسارات تعليمية مرنة تجمع بين الشهادات المهنية والدرجات الأكاديمية ضمن إطار تعليمي متكامل يدعم التعلم مدى الحياة.

وقد حظي هذا النموذج باهتمام وتقدير مسؤولي جامعة ولاية أريزونا، الذين أشادوا بالنهج الذي تتبعه الجامعة في ربط التعليم الأكاديمي بالمهارات المهنية ومتطلبات سوق العمل.

وفي تعليق له على الزيارة، قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «تعكس الزيارة حرص جامعة حمدان بن محمد الذكية على بناء شراكات معرفية مع المؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة.

بما يدعم رؤيتنا في تطوير منظومة تعليم ذكي متقدمة تستند إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. إن الاطلاع على التجارب المؤسسية المبتكرة في جامعة ولاية أريزونا يتيح لنا الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تصميم تجربة التعليم المستقبلية وتعزيز ارتباط التعليم باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل».