شرطة دبي و«هيئة المعرفة» تتعاونان لتعزيز بيئة تعليمية آمنة ومستدامة

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز منظومة التعليم المدرسي نحو بيئة تعليمية آمنة ومستدامة، عبر مبادرة «نسيج» التي تُعنى بتقويم السلوكيات السلبية بشكل استباقي من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والتوعوية، ومن خلال مبادرة «أمن المدارس» التي تسعى إلى إيجاد بيئة مدرسية آمنة عبر التدقيق على إجراءات الأمن والسلامة، ومبادرة وبرامج مركز حماية الدولي الهادفة إلى إشراك الطلبة في الأنشطة والدورات الطلابية.

وقّع المذكرة من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومن طرف هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران مدير عام الهيئة، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بحضور موظفين من الجانبين. وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، بالتعاون المُشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، لتنفيذ مبادرات تساهم في تعزيز بيئة تعليمية آمنة ومُستدامة، وتعزز القيم السلوكية الإيجابية لدى الطلبة، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يأتي فيإطار حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود في الجانب التعليمي الذي يعتبر ركيزة أساسية في بناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل، تحافظ على قيمها المجتمعية وهويتها الوطنية.

وأكد معاليه أن شرطة دبي تسعى دائماً إلى تعزيز الشراكة البنّاءة مع كافة الجهات والهيئات والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية المشتركة، والتي تساهم في تحقيق التوجهات الحكومية نحو تعزيز جودة الحياة وتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

من جانبها، قالت عائشة عبدالله ميران: «يسعدنا مواصلة التعاون مع شركائنا في شرطة دبي وتعزيز أوجه الشراكة في مختلف المبادرات والبرامج المشتركة ذات الصلة بقطاع التعليم في إمارة دبي. كما نثمن جهودهم المستمرة من أجل غرس السلوكيات والقيم المجتمعية الإيجابية في المجتمع التعليمي، وتعزيز مكانة دبي كوجهة دولية حاضنة للتعليم عالي الجودة».

وأضافت: «نحن حريصون على مواصلة توحيد جهودنا لضمان بيئة آمنة ومستدامة للأطفال، وحماية حقوقهم، وغرس قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية التنافسية، بما يواكب «استراتيجية التعليم 33»، وأهدافها التي تركز على ضمان جودة حياة المتعلم في مختلف محطات رحلته التعليمية في دبي».

أهداف المذكرة

وتهدف المذكرة إلى ضمان بيئة تعليمية آمنة ومستدامة وفق أفضل المعايير العالمية التنافسية، وتوحيد جهود الأطراف ضمن برامج وخطط عمل يتم تقديمها للحد من إشكاليات سلوكية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في مجال الحماية والتعليم بإطلاق المبادرات والبرامج التأهيلية للكادر الإداري والتعليمي، والتي بدورها توطد قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية والقيم المجتمعية، كما تهدف إلى تعزيز روح المبادرة المجتمعية في توفير مقترحات تخدم منهجية العمل لدى الطرفين، إضافة إلى تنفيذ الفعاليات والأنشطة والمسابقات التي تدعم التعاون المُشترك، وتبادل البيانات والإحصائيات المُتعلقة بشأن تطوير البرامج والمبادرات التي تخدم أهداف الطرفين.