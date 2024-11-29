عمار بن حميد: التعليم رهان الإمارات في تحقيق تطلعاتها وطموحاتها

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حفل تخريج الدفعة 21 في جامعة الخليج الطبية، التي تشمل 561 طالباً وطالبة، بمدينة ثومبي الطبية في عجمان، وذلك بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالجهود الطيبة المباركة التي ظلت تبذلها قيادتنا الرشيدة ودعمها المتواصل لمؤسسات التعليم العالي، بما يواكب عصر المعرفة والتطورات العلمية المتلاحقة، مؤكداً أن القيادة، جعلت التعليم أهم ركائز مسيرة النهضة التنموية والرهان الحقيقي لدولة الإمارات في تحقيق تطلعاتها وطموحاتها التي لا تعرف المستحيل.

وهنأ سمو ولي عهد عجمان الخريجين على إنجازهم المتميز، داعياً إلى مواصلة مسيرة التعليم، وقال سموه: «إن التعلم يجب أن يكون سعياً مستمراً طوال الحياة، لأنه الطريق الوحيد للتفوق في المسيرة المهنية». وحث سموه الخريجين على تسخير ما اكتسبوه من علوم في جامعة الخليج الطبية للإسهام في بناء مجتمعاتهم.

وأعلنت الجامعة ارتفاع عدد خريجي جامعة الخليج الطبية إلى 4124 خريجاً، ومن بين خريجي هذا العام 207 خريجين في كلية الطب، و78 في كلية طب الأسنان، و47 في كلية الصيدلة، و151 في كلية العلوم الصحية، و50 في كلية التمريض، و28 في كلية ثومبي لإدارة الأعمال والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، ويمثل الطلاب في جامعة الخليج الطبية 102 جنسية.