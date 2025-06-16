سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج طلاب درجة البكالوريوس بجامعة الشارقة دفعة ربيع 2025 البالغ عددهم 284 خريجاً، وذلك في قاعة المدينة الجامعية. واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عقبته تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، كلمة رحب فيها بسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي والحضور، مهنئاً الخريجين بهذا الإنجاز العظيم الذي يعكس تميزهم الأكاديمي وشخصياتهم الواعدة.

وأكد مدير جامعة الشارقة أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد أسس الجامعة على أسس متينة، وجعلها جامعة شاملة تحتوي على أكبر عدد من الكليات والتخصصات في الدولة.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بتسليم الشهادات للطلاب الخريجين من كافة برامج البكالوريوس في كليات الشريعة والدراسات الإسلامية، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والفنون الجميلة والتصميم، والاتصال، والعلوم، والحوسبة المعلوماتية، والسياسات العامة، مباركاً سموه للخريجين ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.