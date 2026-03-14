جامعة دبي تنظم سحوراً خيرياً لدعم الطلبة المتفوقين المتعسرين

نظّمت جامعة دبي، ممثلة في مكتب علاقات الخريجين، السحور الخيري التاسع، بالتعاون مع جمعية بيت الخير، بحضور 120 من القيادات الأكاديمية والإدارية والرعاة والداعمين والخريجين وشركاء الجامعة، وذلك بهدف دعم الطلبة المتفوقين المتعسرين مادياً.أقيم الحفل بفندق فيرساتشي في دبي بحضور الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، وعابدين طاهر العوضي مدير عام جمعية بيت الخير.

والدكتور شادي عطاالله عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات، والدكتورة عبير السميطي رئيس مجلس إدارة رابطة الخريجين وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وعدد من الخريجين وشركاء الجامعة من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمتبرعين.

وخلال كلمته، توجه الدكتور عيسى البستكي بالشكر والتقدير إلى الرعاة والداعمين على ما قدموه من دعم لأبناء وبنات الجامعة، مؤكداً أن مساعدة الطلبة المتعسرين واجب إنساني وأخلاقي يعكس قيم التكافل والتراحم التي تحث عليها تعاليم الدين الإسلامي، كما يعكس القيم الأصيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة.