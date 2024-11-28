سلطان بن محمد بن سلطان يشهد تخريج طلبة أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، صباح أمس، حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة الدكتوراه والفوج السادس من طلبة الماجستير بالأكاديمية في تخصصات إدارة الشرطة والبحث الجنائي والجودة والتميز في العمل الأمني.

وتفضل سمو رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات ملتقطاً سموه معهم الصور التذكارية، ومهنئاً إياهم بالتخرج ومتمنياً لهم التوفيق في خدمة البلاد.

وألقى العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية كلمة رحب فيها بسمو رئيس مجلس الأكاديمية والحضور، معبراً عن فرحته بالاحتفاء بالخريجين قائلاً: نحتفي بجهد سنوات عدة بذلها الطلبة والقائمون على إعدادهم من الناحية الأكاديمية والتطبيقية، كما نشكر سمو رئيس مجلس الأكاديمية على رعايته وحضوره ما يؤكد اهتمام سموه وعنايته المستمرة بهذه المؤسسة التعليمية الأمنية، التي تؤهل سنوياً المئات من طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس، والآلاف من منتسبي الأجهزة الشرطية على مستوى الإمارة والدولة، في بيئة تعليمية جامعية متكاملة ومتميزة.

وكشف مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية عن قبول أول دفعة من الطلبة الدارسين في برنامج الدكتوراه بتخصص الجودة والتميز في العمل الأمني، بداية من الفصل الدراسي القادم، مختتماً كلمته بتهنئة الخريجين متمنياً لهم التوفيق في إكمال المسيرة في خدمة الوطن بإخلاص وتفانٍ، والمشاركة الفاعلة في تحقيق الأمن والطمأنينة والثقة والإسهام في التنمية الشاملة، التي يشهدها الوطن في شتى مجالات العمل.

وألقى الطالب الدكتور عبدالله محمد النقبي كلمة نيابة عن زملائه الخريجين قال فيها: اليوم وبعد طول المسير نقف في محطة الوصول ليخالجنا شعور التخرج، نقف بين أيديكم نحمل مشاعر الفخر والاعتزاز، بانتهاء مرحلة اكتسبنا من خلالها العلم والمعرفة، ونهلنا خلالها من هذا الصرح الأكاديمي واجتزنا هذه المرحلة المهمة من مراحل التعلم واكتساب العلوم والمعارف القانونية والشرطية، محققين ما نصبو إليه.