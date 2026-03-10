بدء تقييم أعمال المترشحين في الدورة 19 لجائزة خليفة التربوية

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات مؤسسة إرث زايد الإنساني، عن بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في الدورة التاسعة عشرة 2026.

وذلك من خلال مقابلات تنفذها لجان التحكيم المتخصصة للاطلاع على المشروعات والمبادرات التعليمية المرشحة في مختلف المجالات والفئات. وأوضحت الأمانة العامة أن مرحلة التقييم والتحكيم، تهدف إلى قياس الأثر الفعلي للأعمال المقدمة، ورصد نتائجها على أرض الواقع، ومدى إسهامها في تطوير منظومة التعليم، وتحسين جودة بيئة التعلم.

وذلك وفق معايير التميز المعتمدة لدى الجائزة.وأكد حميد الهوتي، الأمين العام للجائزة، أن هذه المرحلة تُعد من المراحل المحورية في منظومة التحكيم لما توفره من فرصة للتعرف والاطلاع المباشر على مخرجات الأعمال المرشحة وتقييم مدى فاعليتها واستدامتها وانعكاسها الإيجابي على الميدان التربوي والتعليمي.