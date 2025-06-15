جوائز «التعليم والمعرفة» بأبوظبي تحتفي بإنجازات المعلمين والبرامج التعليمية

اختتمت جوائز دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي نسختها الثانية بالإعلان عن الفائزين من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، حيث احتفت بالمساهمات الاستثنائية للمعلمين والمبادرات المدرسية ضمن منظومة التعليم المتطورة في الإمارة، وذلك في إطار المهمة الرامية إلى تمكين المجتمعات المدرسية من تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمعاييره في الإمارة.

وجاءت النسخة الجديدة من الجوائز بعد النجاح الذي حققته العام الماضي، حيث شملت هذا العام 16 فئة، بينها فئات جديدة سلطت الضوء على الابتكار في دمج الذكاء الاصطناعي، وبرامج الوقاية من التنمّر، وجهود تعاون المدارس مع الدائرة. كما توسعت قائمة الجوائز لتشمل مؤسسات التعليم المبكر. وتولى خبراء مختصون تقييم أكثر من 500 مشاركة، لاختيار المبادرات الأكثر تأثيراً والجهود النوعية التي تسهم في بناء بيئات تعليمية حاضنة تدعم نمو الطلبة وازدهارهم.

ووصلت قيمة الجوائز المالية الإجمالية إلى 7 ملايين درهم لـ 33 فائزاً ضمن 16 فئة تشمل الأفراد والمدارس.

كما احتفت الجوائز بالمدارس التي أظهرت تحسناً في مستوى تقدم الطلبة ومستوى تحصيلهم في التقييمات المعيارية الموحدة (SBA) في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، والتي بلغ عددها 17 مدرسة.

وتتجاوز جوائز دائرة التعليم والمعرفة حدود التكريم والاحتفاء بالجهود، إذ إنها دعوة حقيقية للعمل الهادف وتعزيز التميز، وهي تؤكد بأن جهود رعاية الابتكار وتعزيز ثقافة التعاون من شأنها تمكين المدارس من اعتماد أفضل الممارسات، بما يسهم في إعداد جيل من المتعلمين مدى الحياة، قادرين على المساهمة بفاعلية في مجتمعاتهم، ومتأهبين لمواكبة متطلبات المستقبل.