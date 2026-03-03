Al Bayan
هيئة المعرفة بدبي تعتمد "التعلم عن بُعد" في المدارس الخاصة حتى 6 مارس

البيان

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، تمديد نظام "التعلّم عن بُعد" في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة حتى يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2026، وذلك كإجراء احترازي في ضوء التطورات الإقليمية الجارية.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها المطلق على سلامة الطلبة وكافة الكوادر التربوية والإدارية، مشددة على أن أمن وسلامة الميدان التربوي تمثل الأولوية القصوى في كافة القرارات المتخذة.

ودعت "هيئة المعرفة" أولياء الأمور والطلبة والهيئات التدريسية والإدارية إلى الالتزام باستقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.