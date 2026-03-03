«الإمارات للدراسات» ينظم «منتدى التعليم الإماراتي 2026» أبريل المقبل

أعلن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية أنه سينظم، يوم 7 أبريل المقبل، بالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية، «منتدى التعليم الإماراتي 2026»، لمناقشة أبرز التحولات والفرص في قطاع التعليم في الدولة، وتقديم رؤى وتوصيات داعمة للمنظومة التعليمية وسياساتها، عبر حوارات إستراتيجية تسهم في تطوير مسارات التعليم وتعزيز جاهزيته لمتطلبات المستقبل.

يستهدف المنتدى جمع نحو 1000 مشارك من القيادات التعليمية وصناع السياسات والخبراء والممارسين من الميدان التعليمي، في منصة حوار وطنية تربط بين الرؤية الإستراتيجية والخبرة التطبيقية داخل المؤسسات التعليمية، بما يعزز مواءمة السياسات مع الواقع التعليمي الفعلي.

ويستند المنتدى إلى نموذج «خماسية التعليم» الذي يتبناه إطاراً تحليلياً لفهم التعليم بوصفه منظومة متكاملة تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتتكامل فيها أدوار المعلم والمؤسسة التعليمية وصناع السياسات والأسرة والمجتمع.

انطلاقاً من أن جودة المخرجات التعليمية هي نتيجة تكامل هذه المكونات ضمن منظومة مترابطة تدعم بناء رأس مال بشري قادر على مواكبة تحولات الاقتصاد المعرفي ومتطلبات المستقبل.

ويجمع المنتدى شركاء التعليم من الجهات الحكومية المعنية، والمؤسسات الأكاديمية والجامعات، وقيادات التعليم المدرسي، ومؤسسات إعداد وتأهيل المعلمين، والقطاع الخاص وشركات تكنولوجيا التعليم، إلى جانب المعلمين والطلبة وممثلي المجتمع.