تقييمات جودة المدارس الخاصة في رأس الخيمة تشهد تقدماً ملحوظاً

أعلنت دائرة رأس الخيمة للمعرفة نتائج المرحلة الأولى من تقييمات الجودة للمدارس الخاصة لعام 2026، التي أظهرت تقدماً ملحوظاً وتحسناً واسع النطاق في أداء غالبية المدارس.وتوجت هذه النتائج بتحقيق أكاديمية رأس الخيمة الحمرا مستوى «متميز» بعد أن كان مستواها «جيد جداً».وشهدت التقييمات ارتقاء مستوى مدرستين من «جيد» إلى «جيد جداً»، وهما مدرسة الشويفات الدولية الخاصة، ومدرسة جيمس ويستمينستر.

كما ارتفع مستوى خمس مدارس من «مقبول» إلى «جيد»، وشملت هذه الفئة فروع مدرسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي الخيرية (2 و3 و4)، والمدرسة الهندية العامة الثانوية، ومدرسة القديسة مريم الخاصة الثانوية (سانت ماري). وأكدت الدائرة أن النتائج تعكس تحسناً واسع النطاق في تقييمات المدارس، بما يدعم مسار تطور قطاع التعليم في رأس الخيمة.