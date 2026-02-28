«ألف للتعليم» تدعم 5 مدارس خاصة بالتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي

وقّعت «ألف للتعليم» الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم، ومقرها الإمارات، عدداً من الاتفاقيات مع خمس من أبرز المدارس الخاصة في الدولة، في خطوة تتيح من خلالها منصاتها التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لـ 33 ألف طالب وطالبة في 28 مدرسة على مستوى الدولة.

تجسد هذه الشراكات التزام «ألف للتعليم» وشركائها بتطوير المنهجيات التعليمية في الفصول الدراسية، والإسهام بالارتقاء بمخرجات التعليم في المدارس الخاصة بدولة الإمارات، مستفيدة من محفظة حلولها المبتكرة المدعومة بالبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلبة وتحسين أدائهم.

وتتضمن المؤسسات التعليمية التي شملتها الشراكات مجموعة مدارس الشعلة الخاصة، ومجموعة مدارس الحكمة الخاصة، ومدارس «انترناشونال كوميونيتي»، ومجموعة «أثينا»، ومدارس فيكتوريا الدولية، التي ستعمد بموجب هذه الاتفاقيات إلى دمج الحلول التعليمية المبتكرة من «ألف للتعليم» في مناهجها الدراسية، مدعومة بالدورات التدريبية المخصصة للمعلمين والبيانات الفعلية المرتبطة بالعملية التعليمية.

وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالاً للإنجازات العديدة التي حققتها الشركة على مستوى المدارس الحكومية في الدولة، والتي أثمرت نتائج ملموسة انعكست إيجاباً على الأداء العام للمتعلمين.

حيث حقق طلاب الفئة الثانية من ESSA في أبوظبي (الطلبة ذوي الأداء المتوسط) ممن يستخدمون منصة «ألف» تحسناً بنسبة 12.1% في نتائج الامتحانات النهائية، فيما سجلت منصة «مسارات ألف» نمواً في الأداء الأكاديمي بنسبة 5.67%.

وبموجب هذه الاتفاقيات، سيستفيد أكثر من 12.500 طالب من مجموعة مدارس«أثينا» المكونة من تسع مدارس من حلول «ألف للتعليم»، بما فيها منصة «ألف»، و«أبجديات»، و«أرابيتس». وتُعد منصة «ألف» المحرك التعليمي الرئيسي للشركة.

حيث توفر تجربة موحدة تشمل تقديم المناهج المتطورة، وتوفير الموارد التعليمية المبتكرة استعداداً للامتحانات، وتقييم الأداء العام للمستخدمين، مع إتاحة بيانات فورية تربط بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. أما منصة «أبجديات».

فتركز على تنمية مهارات اللغة العربية للناطقين بها من خلال تقديم محتوى تفاعلي يستند إلى المناهج التعليمية المعتمدة، في حين تدعم «أرابيتس» تطوير مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها عبر دروس تفاعلية قائمة على المهارات.

وستوفر مدارس الشعلة الخاصة حلول «ألف للتعليم» لأكثر من 6.700 طالب في خمس من مدارسها، بينما ستعتمد مدارس الحكمة الخاصة منصة «ألف» وبرنامج «مسارات ألف» في أربع من مدارسها، ليستفيد منهما ما يقارب 5.700 طالب، حيث تستهدف «مسارات ألف» تنمية المفاهيم ومهارات الطلاب في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية واللغة العربية.

أما مدارس «انترناشونال كوميونيتي»، فستتيح حزمة المنصات التعليمية لـ «ألف للتعليم» لأكثر من 5.000 طالب في ست مدارس، بما في ذلك «منصة ألف»، و«أبجديات»، و«أرابيتس»، بما يضمن توفير مسارات تعلم لغوي مخصصة للناطقين بالعربية وغير الناطقين بها، إلى جانب تقديم الدعم في الجوانب التعليمية الأساسية. كما ستقدم مدارس فيكتوريا الدولية المنصات الثلاث إلى 3.000 طالب، بما يعزز مكانة اللغة العربية وحضورها في تجربتهم التعليمية الرقمية.