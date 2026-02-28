جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تستعرض برامجها مع سفير كازاخستان

استقبل الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في مقر الجامعة بأبوظبي، راوان جومابيك، سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، واطلع خلال الزيارة على تجربة الجامعة الرائدة في مجالات العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية، ومنظومة البرامج الأكاديمية والبحثية التي تقدمها، ومبادراتها في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

كما شهد اللقاء استعراض جهود الجامعة في تعليم اللغة العربية باعتبارها جسراً لتعزيز الحوار والتواصل الثقافي، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون العلمي والتبادل الطلابي مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في جمهورية كازاخستان، وبحث فرص إطلاق برامج مشتركة ومشاريع بحثية نوعية في الدراسات الإسلامية واللغة العربية.