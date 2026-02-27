فريق بحثي من جامعة الإمارات يحصل على براءة اختراع

حصل فريق بحثي من جامعة الإمارات العربية المتحدة على براءة اختراع أمريكية جديدة، لابتكار غشاء حافظ للأغذية من مواد طبيعية عضوية قابلة للتحلل، يمثل حلاً مبتكراً ومستداماً لإطالة العمر التخزيني للفواكه والخضروات الطازجة والحد من التلف الغذائي أثناء التسويق والتخزين.

يضم الفريق كلاً من: الدكتورة زينب أحمد، الدكتور عبدالحميد مراد، والباحثة نافجوت كور، حيث طور الباحثون غشاءً رقيقاً وشفافاً يمكن استخدامه كطبقة تغليف مباشرة على سطح الثمار، أو كطبقة داخلية أو خارجية لعبوات التعبئة التقليدية، ليعمل كحاجز شبه منفذ يحافظ على الخضروات والفواكه الطازجة أثناء التسويق والتخزين.

وأشار الأستاذ الدكتور عبد الحميد إسماعيل مراد «أن هذا المشروع يهدف إلى ابتكار غشاء رقيق وشفاف لاستخدامه كغلاف على سطح الثمار أو كحاجز شبه منفذ لحماية المنتج من التعرض للعوامل البيئية، حيث إن الغشاء الغذائي المبتكر تم إنتاجه من مكونات طبيعية قابلة للأكل وللتحلل الحيوي».

فيما أوضحت الدكتورة زينب أحمد، الباحث الرئيسي للمشروع، إلى أن مثل هذه الأغشية الحافظة الصالحة للأكل هي طبقات رقيقة قابلة للاستهلاك تُطبق مباشرة على المنتجات الغذائية الطازجة ‏للمساعدة في الحفاظ على جودتها، وإطالة العمر التخزيني لها، وتعزيز السلامة، على عكس التعبئة ‏الاصطناعية التقليدية، هذه الأغشية مصنوعة من مواد طبيعية قابلة للتحلل آمنة للاستهلاك وصديقة للبيئة، إنها ‏تعمل كـحاجز واقٍ، وفي بعض الحالات، كـنظام حافظ نشط يتفاعل بشكل مفيد مع سطح الطعام.