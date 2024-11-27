منحة رودس الإمارات تعلن أسماء الفائزين

أعلنت منحة رودس الدراسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اختيار الطالبين علياء الحبتري، وفراس درويش، لنيل هذه المنحة، تقديراً لتفوقهما الأكاديمي وإمكاناتهما الشخصية المتميزة. وجاء اختيار الفائزين بناءً على معايير دقيقة شملت طموحهما لتحقيق أثر إيجابي ملموس، وشجاعتهما في مواجهة التحديات، بالإضافة إلى إنجازاتهما التي تعكس تفكيراً استثنائياً، وقدرات قيادية بارزة، والتزاماً قوياً بخدمة المجتمع. وسينضم الفائزان إلى نخبة من الباحثين والروّاد المؤثرين من أنحاء العالم لبدء عامهما الدراسي في جامعة أكسفورد في أكتوبر 2025.

وتُعتبر عملية التقدم للحصول على منحة رودس من بين الأكثر تنافسية، إذ تتطلب تقديم بيانات شخصية، وسجلات أكاديمية متميزة، والمشاركة في مقابلات مع نخبة من المرشحين المتفوقين من الجامعات الرائدة في جميع أنحاء الدولة. وشهد هذا العام اختيار 11 مرشحاً نهائياً من بين عدد كبير من المتقدمين، تم الإعلان عن الفائزين بعد أن وقع الاختيار عليهما في الجولة النهائية من المقابلات.

وتسعى علياء الحبتري، إلى تحقيق طموحها الأكاديمي من خلال الحصول على درجة الماجستير في الحوكمة العالمية والدبلوماسية، إلى جانب درجة الماجستير في السياسات العامة، ما سيعزز قدرتها على الإسهام في تطوير استراتيجيات المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، ودعم مكانتها الريادية على الساحة الدولية.

أما فراس درويش، فيطمح إلى نيل درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر المتقدمة ودرجة الماجستير في السياسات العامة، بهدف الإسهام بفاعلية في النقاشات العالمية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.