«أمريكية دبي» تطلق مسابقة طلبة الثانوية

أطلقت الجامعة الأمريكية في دبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مسابقة «مبدعون في الإعلام» الموسم العاشر، لطلبة الثانوية العامة ـ الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة، باللغتين العربية أو الإنجليزية، وتم اختيار عنوان المسابقة هذا العام انطلاقاً من إعلان 2025 عام المجتمع، و2026 عام الأسرة.

ويمكن للطالب المشارك إنتاج فيلم قصير«ريل» حول موضوع المجتمع الحقيقي، مقارنة بالمجتمعات الجديدة التي تتشكل عبر الإنترنت، و يجيب الفيلم على أسئلة مثل: هل كسرت وسائل التواصل الاجتماعي المسافات وسمحت للناس بالتقارب؟ هل وسائل التواصل الاجتماعي، اجتماعية حقاً؟ أم العكس؟ ما هي مزايا، وعيوب وسائل التواصل الاجتماعي؟ كيف تُقارن بمجتمعات الحياة الواقعية؟ هل غيّرت سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي شكل المجتمعات الواقعية؟

وأوضحت صوفي بطرس المدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإعلام أن مسابقة مبدعون في الإعلام تُعتبر مكمّلة للمهمة السامية لكلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، وهي دعم المواهب الشابة المتفوقة أكاديمياً، ولإعطائها الفرصة الذهبية لضمان مسيرة مهنية ناجحة.