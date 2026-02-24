مؤسسة زايد للتعليم تطلق برنامج «روّاد زايد» لإعداد جيل جديد من القيادات الوطنية الواعدة

أعلنت مؤسسة زايد للتعليم عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرنامج «رواد زايد»، الذي يمثل مبادرتها الأبرز لدعم وتمكين النخبة من الطلبة الإماراتيين والعرب المقيمين في دولة الإمارات.

ويقدم البرنامج في عامه الأول 50 منحة دراسية كاملة، مقرونة بمسارات متخصصة في التطوير القيادي، لتزويد الطلبة من ذوي الكفاءات العالية بالمعارف والمهارات اللازمة لخدمة مجتمعاتهم بفاعلية، وتمكينهم من التعامل مع التحديات العالمية المعقدة.

ويحظى منتسبو البرنامج بتجربة أكاديمية بمعايير عالمية، تنفذ بالشراكة مع أبرز الجامعات في الإمارات، وتتكامل مع برامج الإرشاد المهني، والفرص البحثية التطبيقية، ومنهاج متكامل لتطوير المهارات القيادية.

ينفذ برنامج «رواد زايد» بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها جامعة أبوظبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، والمعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وجامعة زايد. وباب التقديم للبرنامج مفتوح حتى 29 مايو المقبل للطلبة، على أن تتماشى الجداول الزمنية للتقديم مع دورات القبول المعتمدة لدى كل مؤسسة أكاديمية.

ويقدم البرنامج في عامه الأول منحاً دراسية كاملة لطلبة الدراسات العليا (الماجستير)، مع وجود خطط مستقبلية لتوسيع النطاق ليشمل طلبة البكالوريوس والدكتوراه في الدورات المقبلة.

وفي هذا السياق، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة زايد للتعليم: «يواجه كل جيل مجموعة خاصة من التحديات، إلا أن شباب اليوم يتعاملون مع متغيرات متسارعة ونطاق واسع من التحولات غير المسبوقة». وأضافت سموها: «صممنا برنامج «رواد زايد» لمساعدة الشباب على بناء الركائز الصلبة والرؤية الواضحة لقيادة المستقبل بثقة، انطلاقاً من الاعتزاز بهويتهم، وارتباطهم الوثيق بمجتمعاتهم، واستعدادهم للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للجميع».

يستلهم البرنامج رؤيته من قيم وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتبنى نهجاً قيادياً يوازن بين التقاليد والتقدم، ويرسخ مبادئ الخدمة العامة، والمسؤولية الجماعية.

ويشكل برنامج «رواد زايد» ركيزة أساسية ضمن مهمة المؤسسة الرامية إلى تمكين 100,000 قائد شاب بحلول عام 2035، وبناء شبكة عالمية من الكفاءات المؤهلة للتصدي للتحديات الملحة، في مقدمتها التغير المناخي، والتفاوت الاقتصادي، والتحولات التكنولوجية.

تجسد «مؤسسة زايد للتعليم» التي تأسست بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التزام دولة الإمارات الراسخ بالاستثمار في الطاقات البشرية، وتوسيع نطاق الفرص النوعية المتاحة للشباب في مختلف أنحاء العالم.

للحصول على مزيد من المعلومات حول شروط الأهلية والجدول الزمني لتقديم الطلبات الخاصة بـ«برنامج رواد زايد»، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.zayededucationfoundation.org/ar/scholarships/ruwwad-zayed

