جامعة دبي تستعرض البرامج الأكاديمية الجديدة

استعرض مجلس أمناء جامعة دبي، خلال اجتماعه برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، رئيس مجلس الأمناء، وحضور المهندس حسين ناصر لوتاه، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، تقرير التدقيق المالي والإداري عن عام 2025، وتقريراً قدمه الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، عن البرامج الأكاديمية الجديدة، خاصة الماجستير في إدارة الأعمال «أونلاين» الذي حقق نجاحاً كبيراً، والفعاليات والأنشطة والإنجازات التي تحققت في المجالات الأكاديمية والإدارية، والمؤتمرات الدولية التي نظمتها الجامعة والوفود التي زارتها خلال العام الماضي، التي تأتي جميعها في إطار حرص الجامعة على التميز والمحافظة على جودة التعليم، ومواكبة كل جديد في مجال التعليم الأكاديمي، إضافة إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وأشاد رئيس وأعضاء المجلس بما حققته إدارة البحوث العلمية في الجامعة بعد أن استمع إلى التقرير الذي قدمه مدير البحوث عما حققته الجامعة وأعضاء هيئتها الأكاديمية في مجال البحوث العلمية من نشر علمي وتطور في نوعية الأبحاث التطبيقية لمؤسسات الدولة، وتعاون الجامعة مع الجامعات العالمية.

وأشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس بما تحقق من إنجازات وبرامج وأنشطة أكاديمية وإدارية وجوائز ثقافية ومراكز أولى في الأنشطة الرياضية وبالمؤتمرات الدولية التي نفذتها الجامعة خلال العام الأكاديمي الماضي، وتلك التي تنفذها خلال العام الجاري، والتي تؤكد ريادتها ومواكبتها لكل جديد في قطاعات مهمة في مجالات الإدارة العامة للأعمال والقانون والهندسة الكهربائية وهندسة الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن الإلكتروني والبيئة.