جامعة الإمارات تكرّم هيئة التدريس والباحثين والطلبة

نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة حفلاً لتكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة المتميزين الذين حققوا إنجازات بحثية نوعية، من خلال النشر في أفضل 1 % من المجلات العلمية العالمية، وذلك في مسرح مكتبة الجامعة، بحضور قيادات الجامعة ونخبة من الأكاديميين والباحثين.

وانطلقت فعاليات الحفل بكلمة افتتاحية لمعالي زكي أنور نسيبة – المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، رحّب فيها بالحضور، وأكد أهمية هذا الحدث الذي يأتي تزامناً مع احتفال الجامعة بمرور 50 عاماً على تأسيسها. وقال معاليه: «نكرّم أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين نشروا في أفضل 1 % من المجلات العلمية، والطلبة الذين تميزوا في هذه المنصات البحثية العالمية».

كما أشار إلى أن جامعة الإمارات تجاوزت في عام 2025 (30 ألف) منشور علمي مفهرس في قاعدة Scopus، لتكون أول جامعة في الدولة تحقق هذا الإنجاز.