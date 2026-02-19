سلطان القاسمي يطلع على خطط وبرامج «التربية والتعليم»

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم وذلك في قصر البديع العامر.

وتبادل سموه في بداية اللقاء التهاني مع وزيرة التربية والتعليم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة الدينية العظيمة بموفور الصحة والعافية، ويديم على دولة الإمارات التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم في دفع العملية التعليمية والعمل على تطويرها باستمرار، شاكراً سموه جهود الوزارة التي تسهم في تقديم تجربة تعليمية متقدمة للطلبة وإعدادهم للمستقبل، مع ضرورة الحفاظ على كافة الوسائل التي تعزز من القيم والهوية العربية والإسلامية.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات التعليمية التي تعزز من التقدم العلمي لطلبة الدولة من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية عالمياً وإقليمياً ومحلياً، كما تناول اللقاء نتائج برامج تقييم الأداء في التعليم والتي تسهم في تطوير العملية التعليمية والتي تضمنت نتائجها تفوقاً للمدارس الخاصة في إمارة الشارقة نتيجة لتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة.

وقدمت معالي سارة الأميري شكرها وتقديرها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على استقبال سموه، مشيرة إلى الجهود الكبيرة المبذولة في إمارة الشارقة في مجال التعليم وقيادتها للعديد من المبادرات مما جعلها رائدة في المجال العلمي والثقافي.