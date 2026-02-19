جامعة الإمارات الأولى محلياً والـ67 عالمياً في براءات الاختراع

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً جديداً في مجال الابتكار والبحث العلمي، بتصنيفها في المرتبة 67 عالمياً، والأولى على مستوى دولة الإمارات في عدد براءات الاختراع الأمريكية الممنوحة، وذلك وفق التصنيف السنوي الصادر عن الأكاديمية الوطنية للمخترعين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد جامعة الإمارات الجامعة الوحيدة في الدولة، التي أدرجها التصنيف ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في عدد براءات الاختراع الممنوحة، في إنجاز يعكس التقدم المتواصل للجامعة في منظومة الابتكار العالمية، ويعد هذا التصنيف المرة الثانية، التي تحقق فيها الجامعة هذا الإنجاز، بعد أن جاءت في المرتبة 90 عالمياً في تصنيف عام 2021، بما يؤكد تصاعد أثرها البحثي خلال السنوات الأخيرة. وسجلت الجامعة هذا الإنجاز بمشاركتها المرتبة 67 عالمياً مع جامعة ETH زيوريخ، إحدى أبرز الجامعات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وتجاوز إجمالي رصيد جامعة الإمارات من براءات الاختراع الممنوحة 365 براءة اختراع، معظمها صادر عن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، بما يعكس التزام الجامعة بتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية، تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي.

وتغطي براءات الاختراع مجالات علمية متعددة، تتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، من بينها الطاقة المتجددة والمستدامة، والعلوم الطبية والصحية، وعلوم وتقنيات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، وعلوم المواد المتقدمة، والتصنيع.

ولقد أسهم أعضاء هيئة التدريس والباحثون في كلية الهندسة بالنسبة الأكبر من براءات الاختراع الممنوحة خلال عام 2025، بما يبرز دور الكلية الريادي في البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا.

وتؤكد جامعة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الجامعة الوطنية الأم، دورها المحوري في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز منظومة الابتكار الوطنية، من خلال بيئة بحثية متكاملة، تسهم في تحقيق مستهدفات الرؤى والاستراتيجيات الوطنية في مجالات التنويع الاقتصادي، والتقنيات المتقدمة، والاستدامة.

ويجسد هذا الإنجاز، الذي يتحقق في عام اليوبيل الذهبي للجامعة، مسيرة خمسين عاماً من التميز الأكاديمي والريادة البحثية، ويعزز مكانة جامعة الإمارات العربية المتحدة مركزاً وطنياً للابتكار، وفاعلاً رئيسياً في منظومة البحث العلمي ذات الأثر العالمي.