اعتماد دولي لبرنامج بكالوريوس العلوم بجامعة الإمارات

حصل برنامج بكالوريوس العلوم في علم الأحياء بجامعة الإمارات على الاعتماد الدولي من الجمعية الملكية لعلم الأحياء، وذلك لمدة خمس سنوات، حيث يؤكد هذا الاعتماد العلمي، على التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة وإعداد الخريجين رائدين في المجالات الحيوية، مثل مجال العلوم البيولوجية.

وأكد الأستاذ الدكتور معمر بن كرودة، عميد كلية العلوم، أهمية هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن عملية اعتماد الجمعية الملكية للبيولوجيا تتطلب تقييماً دقيقاً، حيث تقوم العملية بتقييم جودة برامج الدرجات العلمية وفقاً لمعايير صارمة للتأكد من أن الخريجين يمتلكون أساساً أكاديمياً قوياً في المعرفة البيولوجية والمهارات الأساسية، وتجهيزهم للوفاء بمعايير عالية من الجودة والكفاءة.

و أكد الأستاذ الدكتور خالد أميري، رئيس قسم الأحياء، أن هذا التكريم يعكس التزام كلية العلوم بالتحسين المستمر، وضمان توافق برامجها الأكاديمية مع المعايير الدولية وتقديم تعليم عالمي المستوى للطلاب.

يعزز هذا الإنجاز من سمعة جامعة الإمارات العربية المتحدة كمؤسسة رائدة في التعليم العالي، على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف الأستاذ الدكتور توفيق كسيكسي، رئيس لجنة الاعتماد، أنه كجزء من التقييم، أجرت لجنة الاعتماد مراجعة ميدانية في حرم جامعة الإمارات العربية المتحدة.