بدور القاسمي تترأس اجتماع «استشاري» أمريكية الشارقة

ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، الاجتماع الثالث والختامي للمجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي، الذي عُقد في مجلس مجموعة جيبكا بحرم الجامعة.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، في كلمتها الترحيبية خلال الاجتماع، أهمية استمرار مشاركة المجلس في دعم التوجه الاستراتيجي للجامعة الأمريكية في الشارقة لتحقيق طموحاتها طويلة الأمد. وقالت الشيخة بدور القاسمي: «شكّل المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي شريكاً موثوقاً في دعم الجامعة الأمريكية في الشارقة وتعزيز رؤيتها طويلة الأمد.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قدّم أعضاؤه مشورة قيمة ومشاركة فاعلة أسهمتا في توضيح الأولويات وترسيخ مسؤوليتنا المشتركة في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم وتعظيم الفرص. عُقد الاجتماع تحت شعار «إرث يرسخ ثقافة التمكين ويوسع آفاق الفرص»، وجمع الأعضاء حول أولويات تطوير الجامعة مع التركيز بشكل خاص على إتاحة فرص الوصول للتعليم وللمنح الدراسية، بوصفهما ركيزة لإرث مؤسسي مستدام.

وتضمنت المناقشات عرضاً موجزاً للسياق المؤسسي والأولويات الاستراتيجية قدمه الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة، إلى جانب عرض للخطة الاستراتيجية للتطوير المؤسسي، والتي تناولت مواضيع عدة، منها مسارات تمويل المنح الدراسية، والحملات المخطط لها، وبرنامج الجامعة للتطوير الدولي. كما تطرق الأعضاء إلى سبل تعزيز التأثير الذي يصنعه الطلبة وتوسيع نطاق وصولهم إلى التعليم.

وشملت النتائج الرئيسية للاجتماع الاتفاق على اعتبار المنح الدراسية أولوية أساسية للإرث المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، وإطلاق «الصندوق السنوي في الجامعة الأمريكية في الشارقة»، وتأكيد تطوير خطة استراتيجية شاملة للتقدم المؤسسي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة الأمريكية في الشارقة للفترة 2025 - 2030.