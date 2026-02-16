جامعة الشارقة والبرلمان العربي للطفل يخرّجان 78 عضواً

احتفلت كل من جامعة الشارقة والبرلمان العربي للطفل بتخريج المتدربين في برنامج دبلوم البرلمان العربي للطفل لإعداد قيادات برلمانية، والذي نظمه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، وذلك بمشاركة واسعة من أعضاء البرلمان العربي للطفل، وعدد من المنتسبين من مختلف الدول العربية.

حضر الاحتفال أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وماجد محمد الجروان، نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والشيخ سيف بن محمد القاسمي، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي للطفل، والدكتورة أسماء نصيري، مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، وعدد كبير من أولياء الأمور.

وشهد الحفل تخريج 47 عضواً من أعضاء البرلمان العربي للطفل، يمثلون 15 دولة عربية، إلى جانب تخريج 31 متدرباً من غير أعضاء البرلمان، ضمن البرنامج العام، وذلك ضمن مبادرة تستهدف الأطفال والشباب المنتسبين للبرلمانات الوطنية، وجهات الطفولة في الدول العربية.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الأطفال العرب للاندماج في العمل البرلماني، وصقل مهاراتهم الشخصية والمعرفية، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات التي تمكّنهم من مناقشة قضاياهم وطرح التوصيات المناسبة بوعي ومسؤولية.

وامتد البرنامج على مدار 145 ساعة تدريبية، وتضمّن محاور علمية وعملية متخصصة، من أبرزها التعريف بالبرلمان العربي للطفل، وتنمية المهارات البرلمانية، مثل إعداد المداخلات، وجمع المعلومات، ومهارات البروتوكول، وإدارة الجلسات، إلى جانب مهارات الإلقاء والقيادة والتواصل والإبداع والابتكار، إضافة إلى الثقافة البرلمانية، ومفهوم الانتخابات، والهيئات التشريعية.

كما هدف البرنامج إلى التركيز على تأهيل الأطفال العرب للعمل البرلماني، وتنمية مهاراتهم القيادية والمعرفية، وتعزيز ثقافتهم البرلمانية، من خلال التعريف بجامعة الدول العربية، واستعراض نماذج من برلمانات الأطفال الوطنية في الدول العربية.