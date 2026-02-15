برعاية سعود المعلا.. جامعة أم القيوين تحتفي بتخريج دفعة «عام الأسرة»

احتفت جامعة أم القيوين بتخريج طلبتها «دفعة عام الأسرة» وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

حضر الحفل الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة والشيخ أحمد بن ناصر المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وكارولين كونثر لوبيز سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومديري الجهات الحكومية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالجامعة، وأولياء أمور الخريجين.

وهنّأ الشيخ عبدالله بن سعود الخريجين وأسرهم بحصادهم المبارك الذي يتوج الجهود التي بذلت على امتداد سنوات من الدراسة الأكاديمية والتحصيل العلمي، مثمناً جهود أعضاء مجلس أمناء الجامعة والإدارة والهيئة التدريسية الذين عملوا بإخلاص وتفانٍ وما حققوه من إنجازات ومكانة علمية وأكاديمية مرموقة. وأكد الشيخ عبدالله المعلا أن هذه الأفواج المتعاقبة من خريجي وخريجات الجامعة هي الرصيد الحقيقي والثروة التي لا تنضب لدولتنا الحبيبة.

من جانبه رفع الدكتور هاني بكر نائب مدير الجامعة في كلمة له أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس مجلس أمناء الجامعة على دعمهما ورعايتهما للعلم والمعرفة والشباب.

وألقت الطالبة سلوى علي سالم العديدي كلمة نيابة عن الخريجين أعربت فيها عن فخرها وسعادتها بالتخرج بعد سنوات من المثابرة في دروب العلم والمعرفة، مؤكدةً أن جميع الخريجين اليوم يحملون معهم إلى جانب الشهادة أجمل الذكريات في ردهات الجامعة، وتقدمت بالشكر الجزيل لأساتذة الجامعة على ما قدموه للطلبة من علم طيلة المشوار الدراسي.