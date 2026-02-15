جامعة دبي تنظم معرض الوظائف السنوي بمشاركة 45 مؤسسة

شارك مئات من طلبة جامعة دبي وعدد كبير من الخريجين، معظمهم من المواطنين، في معرض الوظائف السنوي الذي نظمه مركز التوظيف والتدريب المهني في الجامعة، بمشاركة 45 من الهيئات والمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص، منها: غرف دبي، موانئ دبي العالمية، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، دائرة المالية في دبي، شركة دبي القابضة، شركة دبي للاستثمار، بنك الإمارات دبي الوطني، طيران الإمارات، لوفتهانزا، شركة عنان السماء، تعاونية الاتحاد، مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة جميرا للضيافة، مجموعة قرقاش، مجموعة الفطيم، بنك دبي الإسلامي، ماجد الفطيم، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك الزراعة الصيني، بنك إتش إس بي سي، ولوريال الشرق الأوسط.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الطلبة والخريجين على تسجيل طلباتهم للتوظيف لدى الشركات والمؤسسات المشاركة والتي حرصت على استقطاب الطلبة وخريجي الجامعة المتميزين من جميع الجنسيات للعمل بها، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال.

وكان الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، قد افتتح المعرض بحضور الأستاذ الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وآمنة المرزاق، مديرة مركز التدريب والتطوير المهني وإدارة علاقات الخريجين في الجامعة، وعدد كبير من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وممثلي مجلس اتحاد طلبة الجامعة.

وأشاد الدكتور البستكي بمشاركة أكبر عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة في معرض هذا العام، مشيراً إلى أن المعرض تضمن ووفر فرص تدريب وتوظيف متنوعة للطلبة والخريجين في عدد من الجهات والشركات الرائدة التي تبحث عن نوعية جيدة من خريجي الجامعة المتميزين.

وأكد أن هذه المعارض تسهم في توظيف نخبة من المواطنين والمقيمين لدفع عجلة الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع جهود الدولة في استقطاب المواهب والكفاءات وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على رأس المال البشري.

وأشار إلى أن البرامج الحديثة والمتطورة التي تطرحها الجامعة حالياً وتلك التي ستطرحها في المستقبل تتماشى مع رؤيتها وخططها الاستراتيجية، والتي تتواءم بدورها مع خطة الخمسين عاماً المقبلة التي وضعتها القيادة السياسية الرشيدة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي، وأن كل ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم تعليم بجودة عالية وباعتمادات عالمية ومحلية في كلياتها، والتي تشمل إدارة الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات والقانون.

من جانبها، قالت آمنة المرزاق، مديرة مركز التدريب والتطوير المهني وإدارة علاقات الخريجين في جامعة دبي، إن مشاركة هذه المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة تعكس الثقة الكبيرة في جودة التعليم والتدريب الذي توفره جامعتنا، كما أن المعرض يسهم في تسهيل مهمة هذه المؤسسات والشركات في التواصل وإجراء مقابلات مباشرة مع طلبة الجامعة وخريجيها المتميزين، ويمثل منصة فريدة لهم لعرض مهاراتهم وإمكاناتهم وتوسيع علاقاتهم المهنية. ولفتت إلى أن المركز يحرص على تنظيم هذه المعارض لأنه يؤمن بأهمية تهيئة كل الظروف والوسائل لتعزيز فرص التوظيف والبرامج التدريبية للطلبة والخريجين.

وعلى هامش المعرض تم عمل مقابلات مباشرة لفرص العمل التي تراوحت بين الدوام الكامل والدوام الجزئي والتدريب الميداني وتنفيذ جلسات للتعريف بكيفية كتابة السيرة الذاتية للخريجين والطلبة، وإعطائهم نصائح حول كيفية تطوير سيرهم الذاتية بصفة عامة، وكيفية الاستفادة من وقت وساعات العمل اليومية.