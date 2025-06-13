سلطان القاسمي يشيد بتجربة أكاديمية الشارقة للفنون في الارتقاء بالبرامج

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، أمس، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك في مبنى الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء مجلس الأمناء، وبالأعضاء الجدد الذين انضموا إليه، مثمّناً سموه جهود المجلس في العمل على تطوير كافة ما يسهم في الارتقاء بالأكاديمية وبرامجها والدرجات العلمية بها، وذلك لضمان نجاح تجربة الأكاديمية، كونها رائدة في مجالات دراساتها على مستوى الدولة والمنطقة.

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات والخطط المستقبلية للأكاديمية وسبل إنجازها، والجهود المبذولة في العمل على رفد الأكاديمية، بكل ما من شأنه تطويرها، وجعلها مؤسسة تعليمية تقدم تعليماً نوعياً متخصصاً وراقياً للطلبة الموهوبين والمبدعين من داخل الدولة وخارجها.

وناقش المجلس مسيرة الأكاديمية في عدد من المجالات على مستوى الكادر التدريسي والتدريب العملي للطلبة، وتحسين البيئة التعليمية وتطويرها.

واطلع المجلس على خطط الأكاديمية لتخريج طلبة الأكاديمية لعام 2025، في يونيو الحالي، حيث اعتمد عدداً من القرارات الخاصة بالتخريج، وتناول الاجتماع الخطط الموضوعة لتقديم برامج تختص بالدراسات السينمائية وإعداد وإنتاج الأفلام.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بتجهيزات افتتاح كلية الموسيقى بالأكاديمية، التي من المزمع انطلاق الدراسة بها مع بداية العام الدراسي المقبل، حيث تم وضع معايير قبول الطلبة فيها على أعلى المواصفات.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة، وعلى هامش الاجتماع، قد تفضل بتسلّم لوحة تذكارية من مهرجان المسرح اللبناني الوطني، الذي استلهم شعار دورته الثالثة من أحد عناوين الأعمال الشهيرة للمغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، رحمه الله، حيث تم عرض فيلم عن حياته وتجربته الفنية الخالدة خلال المهرجان، وحملت اللوحة توقيع جميع الفنانين والفنانات الذين شاركوا في الدورة الثالثة.