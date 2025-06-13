سلطان بن أحمد: مسيرة جامعة الشارقة تزداد عمقاً واتساعاً



شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج طلبة الدراسات العليا لفصل الربيع 2025 بجامعة الشارقة؛ البالغ عددهم 437 خريجاً وخريجة.

وأشار سموه في كلمته إلى أنه في كل عام وقُبيل كل حفل تُعرض عليه تقارير إنجازات جامعة الشارقة، ويتساءل سموه؛ «هل سنتمكن في العام المقبل من تحقيق إنجازات جديدة، بعد هذا الكم الهائل من الإنجازات؟»، موضحاً سموه أنه في كل مرة يُسرُّ ويجد بأن مسيرة جامعة الشارقة لم تتوقف، بل ازدادت عمقاً واتساعاً.

وتناول سمو رئيس جامعة الشارقة الإنجازات التي حققتها الجامعة في هذا العام، مؤكداً أن التميز ليس محطة تصل إليها، بل مسيرة تعيشها الجامعة، كاشفاً سموه رصده للإنجازات التي بلغت 23 إنجازاً كبيراً، ومجموعة أخرى من الإنجازات المتفرقة، منها حصول جامعة الشارقة على تصنيف البلاتينيوم، في نظام تقييم وتتبع الاستدامة ستارز «STARS» التابع لجمعية تحسين الاستدامة في التعليم العالي، بتقييم 100 %، لتكون أول جامعة على مستوى الشرق الأوسط تنال هذا الاعتماد الرفيع في مجال التعليم والأبحاث المستدامة، وتصدر قائمة الجامعات الإماراتية في مجالات العلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية، والفنون، وذلك لأحدث تصنيفات مؤسسة «التايمز» الدولية للتعليم العالي لعام 2025.

وخاطب سمو رئيس جامعة الشارقة الخريجين والخريجات مشيداً بعلمهم ومعرفتهم ومهاراتهم، واصفاً سموه بأنهم خريجو جامعة الشارقة، التي حرصت منذ تأسيسها على أن تكون منارة علم ومعرفة، تقوم على الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لمؤسسها، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.