انطلاق معرض «التاجر الصغير» بمشاركة 100 مشروع طلابي

انطلق أمس «معرض التاجر الصغير»، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2026، في مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بإمارة أبوظبي، بمشاركة 100 مشروع طلابي، يقوم بتقديمها 300 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

ويتضمن المعرض متاجر مخصصة، يقدّم من خلالها الطلبة منتجاتهم وخدماتهم بصورة مباشرة، في إطار رؤية مستقبلية، تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، عبر إعداد جيل من الشباب المبتكر، ودمج ثقافة ريادة الأعمال في المنظومة التعليمية والمجتمعية، وتعزيز توجه الشباب نحو الإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية، بما يرسّخ مفهوم التعلّم بالممارسة، ويربط المدرسة بالحياة الاقتصادية الواقعية.

كما يستعرض الطلبة المشاركون، خلال أيام المعرض، نماذج لأفكارهم المبتكرة، ويقدّمون عروضاً موجزة لمشاريعهم أمام الزوار ولجنة التحكيم، التي تتولى تقييم المشاريع، وفق معايير محددة، تشمل تميّز الفكرة، وجودة التخطيط والتنظيم، ومهارات العرض والتسويق والبيع، والتعامل مع الجمهور، إلى جانب الثقافة المالية والأثر التعليمي للتجربة.