أمازون الإمارات والجامعة الأمريكية في دبي تطلقان مايكرو ماستر‎ ‎في ريادة الأعمال والابتكار

أعلنت أمازون الإمارات والجامعة الأمريكية في دبي اليوم عن إطلاق برنامج مايكرو ماستر (‏MicroMaster‏) في ريادة الأعمال والابتكار، وتعكس هذه ‏الشراكة رؤية الطرفين لتمكين قادة المستقبل بالمعرفة والمهارات والخبرة العملية اللازمة لدفع عجلة الابتكار، ودعم التنمية ‏الاقتصادية، وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة ذات أثر إيجابي في المنطقة وخارجها. ‏

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في مايو 2026، ويتضمن ثلاثة مساقات دراسية على مستوى الدراسات العليا، وهي الابتكار وريادة الأعمال ‏الذي‎ ‎يسلط الضوء على كيفية توليد المؤسسات للابتكار وتعزيز استدامته عبر وظائف متعددة ومراحل مختلفة من التطور؛ والابتكار ‏الاجتماعي الذي ‏‎ ‎يتناول نماذج الأعمال التي تهدف إلى إحداث أثر اجتماعي وبيئي، والسياسات الداعمة للتغيير المستدام، إضافة إلى ‏تسويق الابتكار الذي يركز على آليات تحديد الأفكار المبتكرة، ورعايتها، وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق في الأسواق‎.‎

وقال براشانت ساران، مدير العمليات في أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا‎:‎‏ ‏‎"‎يسرنا التعاون مع الجامعة الأمريكية في ‏دبي لإطلاق برنامج مايكرو ماستر في ريادة الأعمال والابتكار. ومن خلال مشاركة خبرة أمازون المتقدمة في القطاع، إلى جانب دراسات ‏حالة تطبيقية مستندة إلى تجاربنا في مجال الابتكار، نُسهم بشكل مباشر في دعم مهمة الجامعة الهادفة إلى تمكين الطلبة وتزويدهم ‏بالمهارات العملية والمعرفة الاستراتيجية التي تؤهلهم لمتطلبات وظائف المستقبل. كما يعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بتطوير ‏المواهب المحلية وتمكين المجتمعات التي نخدمها، إلى جانب مساعدة الطلبة على ابتكار حلول تُحدث أثراً إيجابياً وملموساً في بيئات ‏الأعمال المتنوعة‎."‎

وسيكتسب الطلبة مهارات ريادية من خلال تقييمات عملية، ومشاريع مستندة إلى خبرة تطبيقية في قطاع الابتكار، والتواصل مع ‏أصحاب المصلحة، إضافة إلى محاضرات يقدمها خبراء من أمازون. وعند إتمام البرنامج، سيحصل الطلاب على شهادة مشتركة من‎ ‎الجامعة الأمريكية في دبي وأمازون، مع إمكانية احتساب الساعات الدراسية ضمن ماجستير العلوم في إدارة الابتكار الذي تقدمه ‏الجامعة. ‏

من جهته، قال الدكتور كايل لونغ، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي: "يعكس برنامج المايكرو ماستر‏‎ ‎التزام الجامعة بتطوير قدرات ‏متقدمة في مجال الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تجربة تعليمية عملية ومهنية. ويسعدنا التعاون مع ‏أمازون لتصميم مساقات دراسية متقدمة تدمج المشاريع التطبيقية، ودراسات الحالة العملية، والمواد التعليمية المطورة بالشراكة مع ‏خبراء القطاع. ويؤهل البرنامج الطلبة لخوض دورة الابتكار كاملة وإتقانها، بدءاً من توليد الفكرة إلى تسويقها، من خلال العمل على ‏مشاريع مستوحاة من الواقع وتحليل سيناريوهات أعمال حقيقية، وتطبيق أساليب مبتكرة في نماذج الأعمال المستدامة. كما يوفر ‏مساراً مباشراً لاستكمال ماجستير العلوم في إدارة الابتكار الذي تقدمه الجامعة، مما يعزز دورها الريادي في تطوير المواهب الموجهة نحو ‏المستقبل‎."‎