أمازون الإمارات والجامعة الأمريكية في دبي تطلقان مايكرو ماستر‎ ‎في ريادة الأعمال والابتكار

أعلنت أمازون الإمارات والجامعة الأمريكية في دبي اليوم عن إطلاق برنامج مايكرو ماستر (MicroMaster) في ريادة الأعمال والابتكار، وتعكس هذه الشراكة رؤية الطرفين لتمكين قادة المستقبل بالمعرفة والمهارات والخبرة العملية اللازمة لدفع عجلة الابتكار، ودعم التنمية الاقتصادية، وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة ذات أثر إيجابي في المنطقة وخارجها.
ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في مايو 2026، ويتضمن ثلاثة مساقات دراسية على مستوى الدراسات العليا، وهي الابتكار وريادة الأعمال الذي يسلط الضوء على كيفية توليد المؤسسات للابتكار وتعزيز استدامته عبر وظائف متعددة ومراحل مختلفة من التطور؛ والابتكار الاجتماعي الذي يتناول نماذج الأعمال التي تهدف إلى إحداث أثر اجتماعي وبيئي، والسياسات الداعمة للتغيير المستدام، إضافة إلى تسويق الابتكار الذي يركز على آليات تحديد الأفكار المبتكرة، ورعايتها، وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق في الأسواق.
وقال براشانت ساران، مدير العمليات في أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "يسرنا التعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي لإطلاق برنامج مايكرو ماستر في ريادة الأعمال والابتكار. ومن خلال مشاركة خبرة أمازون المتقدمة في القطاع، إلى جانب دراسات حالة تطبيقية مستندة إلى تجاربنا في مجال الابتكار، نُسهم بشكل مباشر في دعم مهمة الجامعة الهادفة إلى تمكين الطلبة وتزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة الاستراتيجية التي تؤهلهم لمتطلبات وظائف المستقبل. كما يعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بتطوير المواهب المحلية وتمكين المجتمعات التي نخدمها، إلى جانب مساعدة الطلبة على ابتكار حلول تُحدث أثراً إيجابياً وملموساً في بيئات الأعمال المتنوعة."
وسيكتسب الطلبة مهارات ريادية من خلال تقييمات عملية، ومشاريع مستندة إلى خبرة تطبيقية في قطاع الابتكار، والتواصل مع أصحاب المصلحة، إضافة إلى محاضرات يقدمها خبراء من أمازون. وعند إتمام البرنامج، سيحصل الطلاب على شهادة مشتركة من الجامعة الأمريكية في دبي وأمازون، مع إمكانية احتساب الساعات الدراسية ضمن ماجستير العلوم في إدارة الابتكار الذي تقدمه الجامعة.
من جهته، قال الدكتور كايل لونغ، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي: "يعكس برنامج المايكرو ماستر التزام الجامعة بتطوير قدرات متقدمة في مجال الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تجربة تعليمية عملية ومهنية. ويسعدنا التعاون مع أمازون لتصميم مساقات دراسية متقدمة تدمج المشاريع التطبيقية، ودراسات الحالة العملية، والمواد التعليمية المطورة بالشراكة مع خبراء القطاع. ويؤهل البرنامج الطلبة لخوض دورة الابتكار كاملة وإتقانها، بدءاً من توليد الفكرة إلى تسويقها، من خلال العمل على مشاريع مستوحاة من الواقع وتحليل سيناريوهات أعمال حقيقية، وتطبيق أساليب مبتكرة في نماذج الأعمال المستدامة. كما يوفر مساراً مباشراً لاستكمال ماجستير العلوم في إدارة الابتكار الذي تقدمه الجامعة، مما يعزز دورها الريادي في تطوير المواهب الموجهة نحو المستقبل."