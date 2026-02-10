ملتقى للخريجين بجامعة محمد بن زايد للعلوم

نظّمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ملتقى الخريجين الثاني تحت عنوان «نحو مهارات مهنية مبتكرة»، تزامناً مع فعاليات شهر الابتكار 2026، بهدف تحفيز خريجيها على خوض تجربة العمل في قطاع التعليم، وتزويدهم بالمهارات التطبيقية التي تضمن جاهزيتهم المهنية واستقرارهم الوظيفي.

يأتي الملتقى ضمن رؤية الجامعة الرامية إلى إعداد كوادر تعليمية وطنية مؤهلة وقادرة على ترك أثر مستدام في المجتمع. وشهد الحدث مشاركة واسعة بلغت نحو 150 خريجاً وأكاديمياً، إلى جانب ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وكلية الإمارات للتطوير التربوي ومختلف جهات التوظيف في القطاع التعليمي، ما أتاح منصة مباشرة للتواصل بين الخريجين وسوق العمل، واستعراض الفرص، وبناء شراكات تدعم التوظيف المستدام.

كما ركزت الفعاليات على الابتكار في أساليب التدريس، وتعزيز الكفاءات الرقمية، وتبني نماذج تعليمية مرنة تتواءم مع تحولات سوق العمل.

وأكدت الدكتورة نجلاء محمد النقبي، نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية، أن ملتقى الخريجين الثاني يجسد التزام الجامعة بمسؤوليتها تجاه خريجيها، وبناء جسور مؤسسية مع جهات التوظيف، مشيرة إلى أن الجامعة تعمل على مواءمة برامجها الأكاديمية والتدريبية مع احتياجات الميدان لضمان جاهزية الخريجين منذ اليوم الأول.